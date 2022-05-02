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Россия обстреляла склад с зерном в Днепропетровской области

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Днепр, Понедельник 02 мая 2022 08:24
Россия обстреляла склад с зерном в Днепропетровской области Фото: российская ракета попала в элеватор в Днепропетровской области (скриншот из видео/t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Здесь зафиксирован прилет вражеской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном", - говорится в сообщении.

По словам руководителя региона предварительно, пострадавших нет.

"Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", - подчеркнул Резниченко.

Как сообщалось, на складах Госрезерва в Тернопольской области во время проверки не досчитались почти 2700 вагонов зерна. Сумма ущерба оценивается в свыше 800 миллионов гривен.

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