Россия обстреляла склад с зерном в Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", - подчеркнул Резниченко.

По словам руководителя региона предварительно, пострадавших нет.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на складах Госрезерва в Тернопольской области во время проверки не досчитались почти 2700 вагонов зерна. Сумма ущерба оценивается в свыше 800 миллионов гривен.

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