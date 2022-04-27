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Россия выпустила по Украине более 1300 ракет

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Киев, Среда 27 апреля 2022 03:16
Россия выпустила по Украине более 1300 ракет Крылатая ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Речь идет о ракетном вооружении и воздушного, и морского, и наземного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Анны Маляр в эфире телемарафона.

"По нашим данным у них уже запасы сократились более чем вдвое за то время, которое они с 24 февраля активно их используют по территории Украины. Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет они уже использовали. Точнее, более 1300 ракет. Если считать, что вдвое сократилось, то примерно можно сосчитать, сколько остается", - сообщила Маляр.

Маляр также отметила, что у России есть производство ракет, но оно усложнено из-за санкций. В результате экономических ограничений военная промышленность не может получить ряд комплектующих. Имеющегося запаса деталей хватит на несколько месяцев.

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