Кремль назначил нового куратора по Донбассу. У Путина пока не подтверждают

Российские власти назначили первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко новым куратором по Донбассу вместо Дмитрия Козака. Но у президента Владимира Путина пока не подтверждают это назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Издание со ссылкой на источники пишет, что Кириенко стал куратором отношений России с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". И за работу с ними отвечает управление администрации президента по внутренней политике.

Также сообщается, что в сферу этого управления входит работа с российскими регионами, и на сегодня там создается новый департамент, который будет отвечать за оккупированный Донбасс.

По мнению одного из источников, это означает, что рассматривается сценарий "присоединения" оккупированного Донбасса в состав Российской Федерации. А куратора поменяли, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации минских соглашений.

На прошлой неделе Кириенко ездил в Донецк, где встретился в главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником

В то же время в Кремле официально не комментируют назначение Кириенко куратором "ЛДНР".

"Не могу ничего прокомментировать. Пока никаких формальных поправок в распределении обязанностей не вносилось", - заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.