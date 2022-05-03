Россия нанесла ракетные удары по Львовской области

Российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по территории Львовской области. Куда именно попали российские ракеты, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого .

"По предварительной информации, по Львовской области нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава области.

Напомним, перед этим во Львове прогремели несколько мощных взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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