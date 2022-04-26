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Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова: трое погибших, 7 раненых

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николаев, Вторник 26 апреля 2022 13:26
Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова: трое погибших, 7 раненых Фото: оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреливают жилые районы Харькова. В результате три человека погибли, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"В результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.

По его словам, сейчас бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

"Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности не покидать укрытий!"- добавил глава ОВА.

Напомним, что вражеские обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате были погибшие и раненые.

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