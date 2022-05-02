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ГБР задержала 12 диверсантов, планировавших массовый мятеж в Одессе 2 мая

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Одесса, Понедельник 02 мая 2022 11:45
ГБР задержала 12 диверсантов, планировавших массовый мятеж в Одессе 2 мая Фото: ГБР задержала 12 диверсантов в Одессе (dbr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

ДБР обнаружили и задержали 12 человек, которые готовили диверсии, протесты и мятежи в Одессе и области. Также задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение на сайте ведомства.

"По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий - 2 мая", - добавляют в ДБР.

У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных.

Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все материалы переданы Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

Как сообщалось, в Одессе ввели затяжной комендантский час. Он начался с 1 мая с 22:00 и продлится до 05:00 утра 3 мая.

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