ГБР задержала 12 диверсантов, планировавших массовый мятеж в Одессе 2 мая
ДБР обнаружили и задержали 12 человек, которые готовили диверсии, протесты и мятежи в Одессе и области. Также задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение на сайте ведомства.
"По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий - 2 мая", - добавляют в ДБР.
У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных.
Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.
Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все материалы переданы Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
Как сообщалось, в Одессе ввели затяжной комендантский час. Он начался с 1 мая с 22:00 и продлится до 05:00 утра 3 мая.
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