Кто выступает против нефтяного эмбарго - соучастник преступлений России, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС ввести нефтяное эмбарго против России. Также он упомянул о тех, кто выступил против этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в Твиттере .

"Если какая - то страна в Европе будет противостоять эмбарго на российскую нефть, будут четкие основания сказать, что эта страна является соучастником преступлений, которые совершила Россия на территории Украины", - сказал Кулеба.

Напомним, в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полный запрет российской нефти неудовлетворителен, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

Известно, что Европейская комиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть в рамках шестого пакета санкций против России. Поскольку обе страны очень сильно зависят от российских поставок.

Также мы сообщали, руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что формула нефтяного эмбарго должна устроить всех членов ЕС. Запрет ударит по экономике России.

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