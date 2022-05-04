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Зеленский попросил генсека ООН поспособствовать эвакуации всех раненых из "Азовстали"

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Киев, Среда 04 мая 2022 22:15
Зеленский попросил генсека ООН поспособствовать эвакуации всех раненых из "Азовстали" Фото: Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш, президент Украины и генсек ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Разговор в основном касался эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В разговоре с Гутерришем глава государства отметил роль ООН и Международного комитета Красного Креста в первом этапе эвакуации людей из "Азовстали", который состоялся в начале мая. Тогда с заблокированного завода удалось вывезти 121 человека.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", - подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский президент призвал генсека ООН посодействовать проведению еще одной эвакуационной миссии для спасения из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой - жизнь людей, которые остаются там. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", - сказал он.

Напомним, вчера французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным призвал его продолжить эвакуацию из "Азовстали".

Отметим, в эту минуту российские оккупанты штурмуют завод "Азовсталь", где находятся украинские военные и гражданские. Оккупанты безуспешно наступают в нескольких районах завода.

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Владимир Зеленский ООН Антониу Гутерриш Азовсталь Мариуполь Война России против Украины
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