Зеленский попросил генсека ООН поспособствовать эвакуации всех раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Разговор в основном касался эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В разговоре с Гутерришем глава государства отметил роль ООН и Международного комитета Красного Креста в первом этапе эвакуации людей из "Азовстали", который состоялся в начале мая. Тогда с заблокированного завода удалось вывезти 121 человека.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", - подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский президент призвал генсека ООН посодействовать проведению еще одной эвакуационной миссии для спасения из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой - жизнь людей, которые остаются там. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", - сказал он.