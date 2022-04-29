ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ООН предоставит финансовую помощь 2 миллионам украинцев, - генсек

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 06:24
ООН предоставит финансовую помощь 2 миллионам украинцев, - генсек ЮНИСЕФ (Фото: unicef.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш анонсировал новую программу поддержки украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Организация поможет переселенцам не только гуманитарной помощью, но и наличными выплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Антониу Гутерреша.

Как сообщил Гутерреш на совместном брифинге с Зеленским, ООН, ЮНИСЕФ и другие подразделения организации готовы к уникальному для себя шагу – выплате наличной помощи.

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты. К концу мая хотим покрыть 1,3 миллиона человек, к августу – 2 миллиона человек. Это произойдет в координации с украинским правительством", - заявил Гутерреш.

Уникальность ситуации заключается в том, что ООН, как правило, оказывает наличную помощь только в тех странах, где правительство не в состоянии выполнять свои гуманитарные обязательства. Украинское правительство продолжает свою деятельность в полном объеме, поэтому Гутерреш подчеркнул, что ООН своими действиями стремится помочь украинскому правительству, а не заменить его.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
DAILY
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Украина может победить и победит
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Украина может победить и победит