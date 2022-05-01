Война завершится переговорами. Наша позиция зависит от военных, - Никифоров

Война на территории Украины обязательно завершится переговорами. Однако, позиция каждой из сторон будет зависеть от военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Без переговоров никак. Какова бы ни была ситуация, эта война завершится за столом переговоров. Любая война завершается за столом переговоров. Но каждая Буча и каждый Мариуполь отдаляют эти переговоры и делают их сложнее. Война закончится переговорами, а вот какая из сторон будет в лучшей позиции - это уже решают наши военные и мы им доверяем", - заявил Никифоров.

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