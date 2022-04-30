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Жителей Мариуполя могут эвакуировать уже сегодня: что известно

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Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 17:14
Жителей Мариуполя могут эвакуировать уже сегодня: что известно Фото: эвакуация из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 30 апреля, может пройти эвакуация жителей Мариуполя. Транспорт для эвакуации на подконтрольную Украине территорию будет предоставлять российская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити", - говорится в сообщении.

Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, несмотря на надежду "может быть всякое".

"Есть реальный сдержанный, но оптимизм, что сегодня наконец-то удастся рассказать большую эвакуацию. Автобусы должна подавать на Порт-Стити российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Но. Звонит во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не Также (подмигнул) все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту?" - добавил он.

Как сообщалось, российские войска за два месяца убили вдвое больше жителей Мариуполя, чем гитлеровцы за два года оккупации во время Второй мировой войны. Число погибших оценивается в порядка 20 000.

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