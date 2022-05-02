Мобилизация в Украине сбавила темпы. Но может быть продлена после 24 мая, - ВСУ

Всеобщая мобилизация в Украине по состоянию на начало мая сбавила темпы. Но ее могут продлить после 24 мая, если в этом будет необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

По его словам, количественно-качественные показатели мобилизации выполнены на 100%.

"Мобилизация продолжается уже значительно меньшими темпами, но не потому, что что-то не получается, а потому что в конце февраля и в начале марта в большей степени были укомплектованы Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование, пополнение воинских частей людьми. Сейчас темпы намного ниже, но мобилизация идет по плану", - отметил Горбач.

Он подчеркнул, что согласно закону сроки всеобщей мобилизации истекают 24 мая, но это не означает, что она может завершиться.

"Все будет зависеть от обстановки на данный период. Если будет необходимо пополнять ряды наших воинских частей, руководство страны в случае необходимости может принять решение о продлении сроков мобилизации", - добавил Горбач.