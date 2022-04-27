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Оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области, - Генштаб

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Среда 27 апреля 2022 19:58
Оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области, - Генштаб Фото: оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует провести "референдум" на временно захваченной территории Херсонской области. Оккупанты уже начали печатать бюллетени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В то же время оккупанты препятствуют выезду украинцев, которые планируют покинуть пределы временно оккупированных территории Херсонской области.

"На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом, российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания "Медуза", "Л/ДНР" также готовятся провести "референдум" 14 и 15 мая по присоединению к Российской Федерации.

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