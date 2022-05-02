Эвакуация из Мариуполя продолжится завтра: время начала и место сбора

Эвакуация мирного населения из Мариуполя продолжится завтра, 3 мая. Все стороны уже согласовали вывоз людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", - пишет горсовет.

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