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Великобритания выделит Украине 300 млн фунтов стерлингов военной помощи: что в нее войдет

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Лондон, Вторник 03 мая 2022 01:04
Великобритания выделит Украине 300 млн фунтов стерлингов военной помощи: что в нее войдет Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

В понедельник Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи в размене 300 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в новую партию поставок войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, противобатарейные радиолокационные системы и пр. Ранее Великобритания уже отправила Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем ПВО, а также другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона также заявили, что предложат Киеву приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой связи, тяжелые беспилотники и бронированные легковые автомобили для гражданских чиновников.

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