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Число пострадавших в результате ракетной атаки на Киев достигло 10

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 23:19
Число пострадавших в результате ракетной атаки на Киев достигло 10 Фото: число пострадавших в результате ракетой атаки на Киев достигло 10 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

В результате ракетных ударов по Киеву пострадали 10 человек. Еще пятеро были спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

В 21:25 пожар ликвидирован. На месте проводятся поисково-спасательные работы.

К ликвидации последствий привлекались 12 единиц пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.

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