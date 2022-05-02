Уничтожили два танка и блиндаж. ВСУ провели успешную операцию в Харьковской области
В Харьковской области ВСУ совместно с военными Движения сопротивления ликвидировали скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин. Также был поражен блиндаж российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в понедельник, 2 мая.
"Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям", - отчитываются военные.
Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются.
В Генштабе добавляют, что в результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили: два уничтоженных танка - Т-90 и Т-80БВМ и многоцелевой транспортер (МТЛБ). Также одному МТЛБ удалось повредить.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой. С работой ПВО были связанные утренние звуки взрывов в городе.
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