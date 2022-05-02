Уничтожили два танка и блиндаж. ВСУ провели успешную операцию в Харьковской области

В Харьковской области ВСУ совместно с военными Движения сопротивления ликвидировали скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин. Также был поражен блиндаж российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в понедельник, 2 мая.

"Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям", - отчитываются военные.

Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются.

В Генштабе добавляют, что в результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили: два уничтоженных танка - Т-90 и Т-80БВМ и многоцелевой транспортер (МТЛБ). Также одному МТЛБ удалось повредить.