Противник пытается пополнить значительные потери техники, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на начало 69-х суток противостояния российскому вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Противник принимает меры по пополнению значительных потерь техники в подразделениях Вооруженных сил РФ, ведущих боевые действия на территории Украины.

В городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года, было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Их отправлено на временно занятых русскими войсками украинские территории.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении противник осуществлял активное огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 7 БпЛА "Орлан-10" и 1 БпЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 12 атак врага, уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.