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Разрушает транспортную инфраструктуру. Россия активизировала ракетные удары по Украине, - Генштаб

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Среда 04 мая 2022 19:08
Разрушает транспортную инфраструктуру. Россия активизировала ракетные удары по Украине, - Генштаб Оккупанты наносят ракетные удары (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 70-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирных людей. Также враг активизировал ракетные удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру Украины.

Также враг пытается наносить потери подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник.

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