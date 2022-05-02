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Буданов о ликвидации Путина: Он сам себя загнал в тупик

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 20:16
Буданов о ликвидации Путина: Он сам себя загнал в тупик Фото: Кирилл Буданов, глава ГУР (Ukrinform TV)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов оценил, останется ли в живых президент РФ Владимир Путин после завершения войны против Украины. По его словам, глава Кремля загнал себя в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова для "НВ".

Как отметил Буданов, Путину хотят оставить путь для отступления, однако из-за действий самого главы Кремля это становится почти нереальным.

"Оставить ему (Путину - ред.) путь для отступления - это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик", - пояснил глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов назвал два варианта завершения войны РФ против Украины, если Кремль решит применить ядерное оружие.

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