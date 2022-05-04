Утверждена кандидатура следующего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе

Североатлантический совет НАТО утвердил кандидатуру американского генерала Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. В Объединенном штабе он специализировался по вопросам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Каволи приступит к исполнению обязанностей в новой должности летом. Пока Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе сейчас продолжает командовать генерал Тод Уолтерс (тоже ВВС США).

Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке.

Церемония смены командования в Верховном штабе союзных держав в Европе состоится летом в Монсе (Бельгия).

Генерал Кристофер Каволи, армия США, утвержден на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (фото: nato.int)

Что известно о генерале Каволи

Кристофер Дж. Каволи - генерал армии США, который в настоящее время является командующим американской армией в Европе и Африке. Ранее он занимал должность командующего армией США в Европе с января 2018 года по 30 сентября 2020 года. 1 октября 2020 года он принял на себя командование объединенным командованием Европы и Африки.

Генерал Каволи, призванный в пехоту в 1987 году, служил в разных должностях в Соединенных Штатах, Европе и Азии.

Командовал 1-м батальоном 32-го пехотного полка; Боевая группа 3-й пехотной бригады 1-й бронетанковой дивизии; Учебное командование 7-й армии; и 25-я пехотная дивизия.

Служил также заместителем командующего Западным региональным командованием в Герате, Афганистан, и заместителем командующего по операциям в 82-й воздушно-десантной дивизии.

Имеет опыт директора по вопросам России в Объединенном штабе; был заместителем исполнительного помощника председателя Объединенного комитета начальников штабов; и директором начальника штаба Координационной группы сухопутных войск.

Генерал Каволи является офицером по иностранным делам, специализирующимся на Евразии. Он владеет итальянским, русским и французскими языками. Имеет ученые степени Принстонского и Йельского университетов.