В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе, есть частичное разрушение
В Подмосковье (РФ) в округе Богородское этой ночью, 3 мая, произошел крупный пожар на территории комплекса складов, где хранилась печатная продукция. Площадь пожара составила почти 34 тысячи квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Пожар возник около полуночи в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском.
Пламя быстро распространялась и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.
Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, в тушении огня задействовали также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Сообщается, что к теперь пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты делают замеры воздуха.
Данных о возможных пострадавших в результате происшествия в настоящее время нет. Также неизвестно, что стало его причиной.
В сети опубликовали видео с места огненного ЧП на складах в Подмосковье.
Видео: масштабный пожар на складах в Подмосковье в РФ ночью 3 мая
Ранее сообщалось, что 2 мая в России в Перми горел пороховой завод, на котором изготавливаются заряды к ракетам и комплексам ПВО.
Также мы писали, что 1 мая на объекте министерства обороны России под Белгородом произошел пожар, в результате которого произошел сильный взрыв.
Перед этим, 30 апреля, в РФ на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2, и огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю.
Добавим, что в апреле крупные лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля из-за переброски военных частей для вторжения в Украину.
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