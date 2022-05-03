ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии: беседа длилась около часа

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 18:32
Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии: беседа длилась около часа Фото: президент Украины Владимир Зеленский и лидер ХДС Фридрих Мерц (t.me/BILD_Russian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократический союз (ХДС) - Фридрихом Мерцем. Беседа продолжалась около часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.

В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, ранее сообщалось, что Фридрих Мерц планирует посетить Украину 2 мая.

Отметим, Мерц выступал за поставки оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией и призывал дать "четкий ответ" Путину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев Германия Война в Украине
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине