ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Винницкой области прогремели взрывы

Новина українською →
Винницкая область, Вторник 03 мая 2022 20:51
В Винницкой области прогремели взрывы Взрывы в Винницкой области (фото иллюстративное GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Винницкой области сообщают о взрывах. Горожан призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.

Обновлено.

Впоследствии в Тelegram советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что две крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что два взрыва, которые слышали местные жители - это работала украинская противовоздушная оборона.

"Обломки сбитых ракет ищут. Прошу всех: не комментируйте в соцсетях информацию, которая не подтверждена, - дождитесь официальной", - написал глава ОВА.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине