В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области сообщают о взрывах. Горожан призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"Обломки сбитых ракет ищут. Прошу всех: не комментируйте в соцсетях информацию, которая не подтверждена, - дождитесь официальной", - написал глава ОВА.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил , что два взрыва, которые слышали местные жители - это работала украинская противовоздушная оборона.

Впоследствии в Тelegram советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что две крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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