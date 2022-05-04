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Эвакуация из Мариуполя: объявлен график и маршрут в Донецкой и Запорожской области

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Мариуполь, Среда 04 мая 2022 01:11
Эвакуация из Мариуполя: объявлен график и маршрут в Донецкой и Запорожской области Эвакуация мирных жителей (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Запорожская областная военная администрация опубликовала график и маршрут эвакуационной колонны из Мариуполя 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

Эвакуационный маршрут из Мариуполя в Запорожье стартует утром 4 мая. Сбор в Мариуполе у "Порт-Сити" запланирован на 8:00, в районе Луначарского кольца у Бердянска – в 10:00, в Токмаке – около 15:00 и Васильевке – в 16:00. Эвакуация происходит при поддержке ООН и Красного креста.

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Мариуполь эвакуация
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