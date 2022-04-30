ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украине в июне на встрече лидеров ЕС дадут статус кандидата, - Стефанишина

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 22:06
Украине в июне на встрече лидеров ЕС дадут статус кандидата, - Стефанишина Ольга Стефанишина (Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что на этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в телемарафоне.

По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.

"Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью", - сказала вице-премьер.

Также она добавила, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне, то Украине будет предоставлен устав кандидата в члены ЕС.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлено Украине статус кандидата в члены ЕС", - сказала Стефанишина.

Ранее мы сообщали, что в ЕС считают, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе.

Также мы писали, что Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Вступление в ЕС
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны