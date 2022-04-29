Германии нужно быть готовой к внезапному прекращению поставок газа из РФ, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что страна должна готовиться к одностороннему прекращению поставок газа со стороны России. Германия уже сегодня готовится к такой возможности, потому что никто не может предположить, как поведет себя Владимир Путин в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"К этому нужно быть готовым. Мы уже были перед началом войны и знаем, что должны делать", - заявил Шольц. Канцлер Германии прокомментировал возможное отключение страны от поставок российского газа в ходе визита в Японию.

Шольц также предположил, что западные санкции не прекратятся, если Россия предложит прекращение огня, основанное на территориальных приобретениях. По его мнению, только полный вывод войск Российской Федерации из Украины может сделать возможным снятие санкций.