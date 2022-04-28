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Пытки мирных жителей в Буче: следствие идентифицировало 10 российских военных

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 14:52
Пытки мирных жителей в Буче: следствие идентифицировало 10 российских военных Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинское следствие идентифицировало 10 российских военных, причастных к пыткам мирных жителей Бучи (Киевская область). Всем им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, объявлены подозрения первым 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ:

  • младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву
  • рядовому Григорию Нарышкину
  • рядовому Василию Князеву
  • ефрейтору Семену Мальцеву
  • рядовому Сергею Пескареву
  • рядовому Альберту Раднаеву
  • ефрейтору Михаилу Кашину
  • ефрейтору Андрею Бизяеву
  • ефрейтору Дмитрию Сергиенко
  • сержанту Никите Акимову

По данным следствиям, во время оккупации Бучи они брали мирных жителей в заложники, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и били.

"У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - добавила генпрокурор.

Напомним, ранее мэр Бучи заявил, что российские оккупанты убивали мирных жителей по спискам.

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Буча Ирина Венедиктова
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