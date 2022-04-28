Пытки мирных жителей в Буче: следствие идентифицировало 10 российских военных
Украинское следствие идентифицировало 10 российских военных, причастных к пыткам мирных жителей Бучи (Киевская область). Всем им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.
По ее словам, объявлены подозрения первым 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ:
- младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву
- рядовому Григорию Нарышкину
- рядовому Василию Князеву
- ефрейтору Семену Мальцеву
- рядовому Сергею Пескареву
- рядовому Альберту Раднаеву
- ефрейтору Михаилу Кашину
- ефрейтору Андрею Бизяеву
- ефрейтору Дмитрию Сергиенко
- сержанту Никите Акимову
По данным следствиям, во время оккупации Бучи они брали мирных жителей в заложники, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и били.
"У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - добавила генпрокурор.
Напомним, ранее мэр Бучи заявил, что российские оккупанты убивали мирных жителей по спискам.
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