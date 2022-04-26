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Взрывы, "красный уровень" опасности и блокпосты: что происходит в Приднестровье сегодня

Новина українською →
Приднестровье, Вторник 26 апреля 2022 14:35
Взрывы, "красный уровень" опасности и блокпосты: что происходит в Приднестровье сегодня Фото: после взрывов в Приднестровье установливают блокпосты (facebook.com)
Автор: Анна Березина

Ситуация в непризнанном Приднестровье обостряется. После серии взрывов власти самопровозглашенной республики объявили о "красном уровне" террористической угрозы, а в Молдове собрали Совбез. Люди массово выезжают на подконтрольные Молодове территории, на въездах в города "ПМР" устанавливают блокпосты.

Все подробности о происходящем в Приднестровье на данный момент - в материале РБК-Украина.

Что произошло

В течение последних двух дней на территории "Приднестровской Молдавской республики" происходят взрывы на объектах инфраструктуры.

В 17:45 25 апреля в Тирасполе прогремело несколько взрывов в здании так называемого "Министерства госбезопасности". От ударной волны выбило окна в соседних домах, но никто не пострадал. В МВД "республики" заявили, что здание обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Утром 26 апреля в селе Маяк Григориопольского района были взорваны две вышки радиоцентра, которые якобы ретранслировали сигналы российского радио.

По заявлению властей "ПМР", еще одной атаке 26 апреля подверглась военная часть в селе Парканы.

Взрывы, &quot;красный уровень&quot; опасности и блокпосты: что происходит в Приднестровье сегодняФото: антенны в селе Маяк после взрыва (twitter.com/AnonOpsSE)

"Красный уровень" опасности

Во вторник в самопровозглашенной "ПМР" ввели "красный уровень" террористической угрозы и заявили о "защите интересов республики".

В сепаратистской части Молдовы будут действовать такие ограничения:

  • "силовые структуры" переводят на усиленный режим несения службы;
  • в городах установят блокпосты. В дневное время будут проводить выборочные проверки, а ночью - всех въезжающих в населенные пункты;
  • заведения образования переводят на дистанционный режим до конца учебного года;
  • отменяется парад к 9 мая.

После сообщений о взрывах в Приднестровье на пунктах пропуска сегодня образовались очереди из авто в направлении выезда на территорию Молдовы.

Взрывы, &quot;красный уровень&quot; опасности и блокпосты: что происходит в Приднестровье сегодняФото: пробки на выезде из Приднестровья (twitter.com/moldovalibera)

В Молдове созвали заседание Совбеза

Из-за последних событий в Приднестровье президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего Совета безопасности на 13:00 26 апреля. По его итогам глава государства даст брифинг.

Ранее спецслужбы Молдовы заявили, что целью взрывов в Тирасполе является создание предлога для роста напряженности в Приднестровском регионе.

Провокация спецслужб РФ

В Главном управлении разведки Украины считают, что взрывы в "МГБ" Приднестровья - спланированная провокация ФСБ России для нагнетания в регионе панических и антиукраинских настроений.

Цель провокации - оправдать войну в Украине и привлечь "ПМР" к боевым действиям на украинской территории.

Также по данным ГУР, руководители Приднестровья знали заранее о готовящейся атаке в Тирасполе. Разведка опубликовала документ от 22 апреля, в котором говорилось о необходимости подготовить "защищенный пункт управления гражданской обороны города". В случае его отсутствия ставилась задача о его срочном создании.

Россия хочет получить выход к Приднестровью

В ходе военных действий в Украине войска агрессора хотят получить выход к Приднестровью для "защиты" русскоязычных граждан.

В одном из недавних заявлений руководства РФ говорится о том, что в Приднестровье отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Одной из задач второй второй фазы "спецоперации" должно стать установление полного контроля на юге Украины для выхода к Приднестровскому региону Молдовы.

Напомним, в Молдове опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства из-за взрывов в Приднестровье. Полеты над страной были ограничены еще с начала войны в Украине.

Ранее сообщалось, что ВСУ не выявили признаков подготовки к войне в непризнанном Приднестровье.

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