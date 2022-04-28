В США приняли законопроект, который призывает продать захваченные российские яхты для помощи Украине
Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, призывающий президента Байдена продать замороженные предметы роскоши российских олигархов, и использовать средства для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.
Данный законопроект является рамочным. Он не устанавливает механизм, но - это первый шаг в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины.
Напомним, Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов.
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