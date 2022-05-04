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В Минобороны не исключают новых провокаций РФ накануне 9 мая

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 17:23
В Минобороны не исключают новых провокаций РФ накануне 9 мая Фото: в Минобороны не исключают новых провокаций РФ накануне 9 мая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может готовить новые провокации или же увеличить количество обстрелов в связи с празднованием 9 мая. Украина пытается быть бдительной во всех направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - подчеркнул Мотузяник.

По словам представителя Минобороны, для России большая проблема то, что она по состоянию на сегодня до сих пор не достигла своих стратегических целей. Также пока нет информации относительно возможного проведения парада в Мариуполе на 9 мая.

"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-то придумают. Более подробно о том, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - отметил Мотузяник.

Напомним, РБК-Украина собрало последние новости относительно того, что именно Россия может готовить на 9 мая.

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