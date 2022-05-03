ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Римский готов встретится с Путиным для прекращения войны в Украине. Кремль не отвечает

Новина українською →
Ватикан, Вторник 03 мая 2022 09:53
Папа Римский готов встретится с Путиным для прекращения войны в Украине. Кремль не отвечает Фото: Папа Римский Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск заявил, что он готов приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Кремль не отвечает на запрос Ватикана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Corriere Della Sera.

Он сообщил, что в первый день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позже понтифик попросил передать Путину, что он готов приехать в Россию.

"Я попросил кардинала Паролина, после двадцати дней войны, передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Разумеется, кремлевскому лидеру было необходимо предоставить несколько окон. Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", - заявил Папа Римский.

Ранее Папа Римский Франциск раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что в Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. До этого стало известно, что такая возможность рассматривалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине