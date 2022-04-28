ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили за день российский бомбардировщик, 6 беспилотников и крылатую ракету

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 01:26
ВСУ сбили за день российский бомбардировщик, 6 беспилотников и крылатую ракету Фото: российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (ru.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные поразили за минувшие сутки 8 воздушных целей российских оккупантов, сбив самолет истребитель-бомбардировщик, шесть беспилотников и крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракет Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей", - говорится в публикации.

Были сбиты:

  • 1 самолет (предположительно Су-34);
  • 1 крылатую ракету (на фото);
  • 6 БпЛА ОТР.

Также отмечается, что украинская военная авиация продолжает выполнение специальных задач в нашем небе.

"Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", - рассказали в ВС ВСУ.

Напомним, днем ранее ВСУ сбили 1 российский самолет, 3 беспилотника, 2 ракеты и 1 вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Также мы писали, что вечером 27 апреля украинские военные над Одессой сбили российский беспилотник.

Срочные и важные сообщения о полномасштабной войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке