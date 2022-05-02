"Чем России угрожали эти дети?": Зеленский отреагировал на удар по Одессе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства .

Зеленский поражен неизбирательностью ударов РФ. По данным президента, объекты и жертвы обстрела Одессы не имеют никакого отношения к военным целям.

"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Зачем это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", – заявил Зеленский.