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"Чем России угрожали эти дети?": Зеленский отреагировал на удар по Одессе

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 22:50
"Чем России угрожали эти дети?": Зеленский отреагировал на удар по Одессе Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередное военное преступление России, которая нанесла ракетный удар по Одессе. Жертвами обстрела стали несовершеннолетние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский поражен неизбирательностью ударов РФ. По данным президента, объекты и жертвы обстрела Одессы не имеют никакого отношения к военным целям.

"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Зачем это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", – заявил Зеленский.

К слову, президент Зеленский будет ждать отъезда посла Израиля из Москвы после заявлений Лаврова.

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