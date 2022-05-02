"Чем России угрожали эти дети?": Зеленский отреагировал на удар по Одессе
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередное военное преступление России, которая нанесла ракетный удар по Одессе. Жертвами обстрела стали несовершеннолетние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
Зеленский поражен неизбирательностью ударов РФ. По данным президента, объекты и жертвы обстрела Одессы не имеют никакого отношения к военным целям.
"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Зачем это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", – заявил Зеленский.
К слову, президент Зеленский будет ждать отъезда посла Израиля из Москвы после заявлений Лаврова.
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