Российские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман
Фото: глава "Укрзализныци" Александр Камышин (скрин видео ютуб Latifundist)
Российские войска утром 27 апреля нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман. На данный момент информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы "Укрзализныци" Александра Камышина.
"Сегодня в 06:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет", - отметил он.
По его словам, степень повреждения инфраструктуры определят по окончании воздушной тревоги.
Напомним, вчера после ракетного удара по этому мосту перекрыли движение в сторону Белгород-Днестровского. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.
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