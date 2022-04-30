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Ракетный обстрел аэропорта Одессы: удар нанесли из Крыма комплексом "Бастион"

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Одесса, Суббота 30 апреля 2022 19:54
Ракетный обстрел аэропорта Одессы: удар нанесли из Крыма комплексом "Бастион" Фото: аэропорт Одессы обстреляли из Крыма ракетным комплексом "Бастион" (twitter.com/mod_russia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ракетный удар по аэропорту Одессы нанесли с территории оккупированного Крыма. Противник применил противокорабельный комплекс "Бастион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма береговым противокорабельным комплексом "Бастион", - сказал Марченко.

По его словам, взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы разрушена. Глава ОВА добавил, что в результате ракетного удара никто не пострадал.

Напомним, вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы, жители сообщили об облаках дыма над городом. Позднее выяснилось, что удар был нанесен по аэропорту.

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