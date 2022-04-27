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Не на год, а навсегда. Премьер Словакии призывает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

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Украина, Среда 27 апреля 2022 22:20
Не на год, а навсегда. Премьер Словакии призывает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС Фото: премьер Словакии призывает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер призвал навсегда отменить импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Эдуард Гегер.

"Искренне приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС к нулю на один год. Это также один из элементов плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда" - написал Гегер в Twitter.

Напомним, лидеры Европейского Союза рассматривают вариант с отменой всех пошлин и квот на украинский экспорт, чтобы помочь экономике Украины во время войны против РФ.

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