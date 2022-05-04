Россия хочет разрушить Украину ракетным терроризмом, но ничего не выйдет, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что все попытки России разрушить Украину ракетным терроризмом будут тщетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

"Еще одна ночь в Украине, очередной шквал российских ракет обрушился на мирные украинские города. Они желают разрушить нас своим ракетным терроризмом. Но единственное, что наконец-то разрушится, это Россия и ее способность вторгаться, бомбить, убивать, грабить и насиловать", - заявил глава МИД Украины.