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Россия хочет разрушить Украину ракетным терроризмом, но ничего не выйдет, - Кулеба

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Киев, Среда 04 мая 2022 23:41
Россия хочет разрушить Украину ракетным терроризмом, но ничего не выйдет, - Кулеба Дмитрий Кулеба (Фото: РБК Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что все попытки России разрушить Украину ракетным терроризмом будут тщетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

"Еще одна ночь в Украине, очередной шквал российских ракет обрушился на мирные украинские города. Они желают разрушить нас своим ракетным терроризмом. Но единственное, что наконец-то разрушится, это Россия и ее способность вторгаться, бомбить, убивать, грабить и насиловать", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, сегодня вечером в Днепре раздались взрывы. Как выяснилось позже, оккупанты нанесли удар по центру города.

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