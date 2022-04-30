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"Росэнергоатом" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов, - МАГАТЭ

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Запорожье, Суббота 30 апреля 2022 06:44
"Росэнергоатом" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов, - МАГАТЭ Запорожская АЭС (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

В МАГАТЭ отмечают, что российский "Росэнергоатом", подразделение "Росатома" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов-ядерщиков. Они контролируют работу станции и требуют ежедневных отчетов от руководства станции о конфиденциальных вопросах по функционированию объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Российских инженеров также интересуют аспекты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа к объекту, а также обращением с ядерным топливом. Напомним, что войска РФ захватили АЭС 4 марта, и с тех пор ее сотрудники находятся под большим давлением, но все же электростанцией управляют украинские энергетики.

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