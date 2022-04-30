"Росэнергоатом" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов, - МАГАТЭ

В МАГАТЭ отмечают, что российский "Росэнергоатом", подразделение "Росатома" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов-ядерщиков. Они контролируют работу станции и требуют ежедневных отчетов от руководства станции о конфиденциальных вопросах по функционированию объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Российских инженеров также интересуют аспекты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа к объекту, а также обращением с ядерным топливом. Напомним, что войска РФ захватили АЭС 4 марта, и с тех пор ее сотрудники находятся под большим давлением, но все же электростанцией управляют украинские энергетики.