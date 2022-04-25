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Попытаются "выкурить". Россия не отказалась от химической атаки на "Азовстали", - ГУР

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Мариуполь, Понедельник 25 апреля 2022 13:23
Попытаются "выкурить". Россия не отказалась от химической атаки на "Азовстали", - ГУР Фото: россияне на "Азовстали" могут применить химическое оружие (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

По данным украинской стороны, российская армия не отказалась от планов применить химическое оружие против защитников и мирного населения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого планируется сбросить бомбы с ядовитыми веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия", - говорится в сообщении.

В частности, разведка полагает, что российские военные могут нанести бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами с ядовитыми веществами. Кроме того, параллельно химические войска могут распылить аэрозоли.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продолжают наносить авиаудары в районе "Азовстали".

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