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ВСУ продолжают освобождать окрестности Харькова. Под контроль вернули четыре села

Новина українською →
Харьковская область , Суббота 30 апреля 2022 19:01
ВСУ продолжают освобождать окрестности Харькова. Под контроль вернули четыре села Украинский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над четырьмя населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, в результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное.

ВСУ продолжают освобождать окрестности Харькова. Под контроль вернули четыре села

Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили село под Харьковом. Отмечается, что Россия атаковала с него жилые массивы города.

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