Зеленский переговорил с президентом Индонезии. Украину пригласили на саммит G20

Президенты Украины и Индонезии Владимир Зеленский и Джоко Видодо провели телефонные переговоры. Нашу страну пригласили принять участие в саммите G20.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Во время переговоров Зеленский поблагодарил президента Индонезии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкую позицию в ООН. "Обсудили проблематику продовольственной безопасности", - пишет Зеленский. Также Видодо пригласил Украину принять участие в саммите G20 Стоит добавить, что именно Индонезия в текущем году выступает председательствующей страной, а встреча групп стран G20 состоится уже в ноябре.