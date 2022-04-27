ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский переговорил с президентом Индонезии. Украину пригласили на саммит G20

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 15:14
Зеленский переговорил с президентом Индонезии. Украину пригласили на саммит G20 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президенты Украины и Индонезии Владимир Зеленский и Джоко Видодо провели телефонные переговоры. Нашу страну пригласили принять участие в саммите G20.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Во время переговоров Зеленский поблагодарил президента Индонезии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкую позицию в ООН.

"Обсудили проблематику продовольственной безопасности", - пишет Зеленский.

Также Видодо пригласил Украину принять участие в саммите G20

Стоит добавить, что именно Индонезия в текущем году выступает председательствующей страной, а встреча групп стран G20 состоится уже в ноябре.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США и некоторые другие члены G7 призывают Индонезию пригласить Украину взять участие в саммите G20.

Война России против Украины длится шестьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Индонезия
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке