Германия поставит Украине зенитные установки ближе к лету. Есть проблема со снарядами, - Bild
Германия поставит Украине около 50 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard не раньше лета. У фирмы-производителя недостаточно снарядов для этих боевых машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным источников издания в правительственных кругах, запасов снарядов к СЗУ Gepard в Германии хватит всего на 20 минут боя. Министерство обороны страны и компания Krauss-Maffei Wegmann ищут дополнительные боеприпасы для этих боевых машин. По словам собеседников газеты, они могут быть у Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.
Кроме того, по информации издания, техническая подготовка зенитных установок займет не менее шести недель. Таким образом, отмечает газета, их поставки в Украину следует ожидать не раньше лета.
Напомним, правительство Германии получило заявку на продажу оружия Украине от компании Rheinmetall, которая хочет продать 88 танков Leopard.
Отметим, ранее Rheinmetall направила запрос на продажу Украине 100 БМП Marder, а Krauss-Maffei Wegmann - 100 самоходных гаубиц PzH 2000.
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