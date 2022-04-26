Германия поставит Украине зенитные установки ближе к лету. Есть проблема со снарядами, - Bild

Германия поставит Украине около 50 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard не раньше лета. У фирмы-производителя недостаточно снарядов для этих боевых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным источников издания в правительственных кругах, запасов снарядов к СЗУ Gepard в Германии хватит всего на 20 минут боя. Министерство обороны страны и компания Krauss-Maffei Wegmann ищут дополнительные боеприпасы для этих боевых машин. По словам собеседников газеты, они могут быть у Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.

Кроме того, по информации издания, техническая подготовка зенитных установок займет не менее шести недель. Таким образом, отмечает газета, их поставки в Украину следует ожидать не раньше лета.