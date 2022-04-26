Лавров обвинил НАТО в прокси-войне и запугивает выходом войны за пределы Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО в "опосредованной войне" против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время эфира на российском ТВ дипломата попросили оценить перспективы начала Третьей мировой войны. В своем ответе Лавров выбрал воинственную риторику.

"Сейчас риски значительны. Угроза серьезная, реальная. И мы не должны ее недооценивать. НАТО фактически ведет войну с Россией через посредников и вооружает этих посредников. Война есть война", – заявил глава МИД.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что личная встреча президентов Зеленского и Путина увеличит шансы на окончание войны. Отказ же РФ от встречи свидетельствует о намерении воевать дальше.