В Мангуше и на Луначарском кольце: сегодня согласованы две дополнительные точки эвакуации

При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это - селение Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Точное время прибытия эвакуационной колонны к согласованным пунктам на данный момент неизвестно. Напомним, что сегодня, 2 мая, из Мариуполя эвакуация намечена на 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".

В горсовете добавили, что ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.

"Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться к собственному транспорту (в конец колонны)", - говорится в сообщении.