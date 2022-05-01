Активные бои идут на нескольких направлениях, враг перебросил дополнительные силы, - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на начало 67-х суток противостояния российскому полномасштабному вторжению. Оккупанты перебросили в определенные районы дополнительные силы, и продолжаются активные бои на ряде направлений.

Об этом 1 мая сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В Восточной операционной зоне командование армии РФ для наращивания темпов наступательной операции продолжает усиливать ударный потенциал своих войск. Так, в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях враг не предпринимал активных действий, тут существенных изменений в ситуации не происходило.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины", - рассказали в Генштабе.

На Сиверском направлении подразделения войск РФ обстреливали позиции ВСУ с территории Брянской области.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову.

Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Также продолжается усиление ударной группировки оккупантов.

В определенные районы было перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники врага, прибыло около 1 тысячи мобилизованных лиц с ОРДЛО.

"С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М", - говорится в сводке.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка вражеских войск ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Рашисты пытаются проводить авиационные удары и огневое артиллерийское поражение позиций украинских войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Враг закрепляется на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра сил и средств ВСУ противник осуществляет их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении войска РФ при поддержке артиллерии пытаются прорвать оборону украинских подразделений в направлении Оленевка - Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на админграницы Херсонской области, а также создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Наши подразделения ПВО за предыдущие сутки поразили 9 воздушных целей: 2 самолета Су-25 и 7 БПЛА.

Военные ВСУ за минувшие сутки на Донбассе отбили 9 вражеских атак, уничтожив 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 спецмашину и 5 автомобилей (в том числе 2 топливозаправщика).