ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша призвала ввести полное эмбарго на нефть и газ из России

Новина українською →
Варшава, Понедельник 02 мая 2022 15:23
Польша призвала ввести полное эмбарго на нефть и газ из России Фото: Польша призвала ввести полное эмбарго на нефть и газ из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что введенные до сих пор санкции против России были очень важным шагом, но недостаточным. Он призвал ЕС ввести полное эмбарго на нефть и газ из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samozardowy.

"Россия ищет способы обойти эти санкции, обойти их, использовать определенные лазейки, которые ей удается найти. И самое главное, Россия до сих пор не отрезана от денег за сырье - за нефть и газ", - заявил Яблоньский.

Он напомнил, что это основные источники дохода, которые "позволяют Путину финансировать войну в Украине".

Он подчеркнул, что позиция Польши в отношении санкций на нефть и газ из России ясна - должно быть полное европейское эмбарго на это сырье.

"Нефть, в отличие от газа, характеризуется тем, что гораздо легче найти альтернативные источники поставок из других регионов мира. Транспортировка газа - технологически гораздо более сложный процесс". - отметил он.

В то же время он отметил, что на нефть приходится более 75% доходов России от продажи углеводородов.

"Это означает, что если мы не перекроем этот источник дохода для Путина, то у него останутся средства для финансирования войны". Мы должны сделать это как можно скорее", - добавил представитель МИД Польши.

Заместитель главы МИДа подчеркнул, что сейчас необходимы смелые политические решения.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы найти этот оптимальный, наиболее эффективный способ, чтобы эффективно провести эту конфискацию", - заявил Яблоньски.

Напомним, по данным Bloomberg, ЕС предложит поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть, а полный отказ планируется на конец 2022 года.

Добавим, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить план поэтапного эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Санкции против России
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада