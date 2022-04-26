ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч"

Новина українською →
Николаев, Вторник 26 апреля 2022 02:47
Российские войска обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" РСЗО "Смерч" (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Утром 25 апреля российские войска в очередной раз обстреляли город Николаев из ракетных систем залпового огня типа "Смерч". Огневое поражение было нанесено по жилому массиву. В результате обстрела один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах. В то же время, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по городу Очаков. Предварительно известно о применении противокорабельных ракет типа Х-35. Повреждены гражданские объекты вдоль побережья.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Николаев
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет