Российские войска обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч"

Утром 25 апреля российские войска в очередной раз обстреляли город Николаев из ракетных систем залпового огня типа "Смерч". Огневое поражение было нанесено по жилому массиву. В результате обстрела один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах. В то же время, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по городу Очаков. Предварительно известно о применении противокорабельных ракет типа Х-35. Повреждены гражданские объекты вдоль побережья.