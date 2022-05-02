ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно три эвакуационных рейса

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 06:17
Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно три эвакуационных рейса Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно 3 рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 2 мая

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Отметим, что Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе.

Ранее в Укрзализныце заявили о том, что российские военные ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця эвакуация
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада