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Одесса вводит затяжной комендантский час на майские: сколько продлится

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Одесса, Пятница 29 апреля 2022 15:31
Одесса вводит затяжной комендантский час на майские: сколько продлится Фото: в Одессе 1 мая начнется затяжной комендантский час (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На майские праздники Одесса вводит затяжной комендантский час. Он продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской областной государственной администрации.

Сообщается, что распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая 2022 года.

"Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине отменили дополнительные выходные на майские праздники, поэтому 2 мая будет рабочим днем.

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Одесса Комендантский час
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